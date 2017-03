Em Feira não tem água e as velhas algarobas da praça Dois de Julho estão sofrendo

Não tem água em Feira e na praça 2 de Julho as algarobas velhas, as palmeiras mirradas e o chão esturricado sofrem com a falta d’água…Não há água, por isso nem grama, nem jardim bonito.

Nem bancos nem placa, nada que indique ser ali uma praça pública que homenageia a Independência da Bahia! ê Feira…!

Daqui se vê a rua de Aurora, a famosa e tão popular que mesmo tendo outro nome oficial (Desembargador….fulano de tal) só a chamamos assim pelo nome daquela dona de pensão de tempos idos da Feira mais sertaneja…

Mas a pracinha é assim feinha, abandonada,mal cuidada porque não tem água em Feira. Eu acho…