Projeto #obecoénosso no Areal em Santa Bárbara; começa o “Circula Beco’

Começam esta semana, em Santa Bárbara, as ações do “Projeto Circula Beco”, uma extensão do projeto #obecoénosso, que tem como ‘sede’ o Beco da Energia em Feira de Santana e se tornou uma das mais importantes produções culturais de rua da Bahia.

Entre os dias 15 e 17 (de quarta até sexta-feira) serão realizadas oficinas gratuitas de Pulverografia e Grafitti, na Praça da Terra Santa, no Areal.

As inscrições estão abertas na Secretaria Municipal de Cultura.

Artistas de Santa Bárbara também compõe a grade de programação. A cantora, compositora e atriz Virginia Lane e a banda Arrocha 10 vão animar o público. Além dos shows também teremos exposições de artes plásticas e artesanato.

As apresentações musicais estão programadas para o domingo (19), a partir das 10 horas, no mesmo local onde serão facilitadas as oficinas de arte. As atrações do evento são o grupo feirense Roça Sound e a cantora e compositora Kareen Mendes.

O Circula Beco tem o apoio da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Santa Bárbara. Todas as atividades do projeto são financiadas pelo Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e do Governo do Estado da Bahia.