Inaugurado pelo então governador João Durval, HGCA faz 33 anos em Feira

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) comemora 33 anos nesta quarta-feira, dia 15 de março. Para comemorar a data será realizado no refeitório da unidade um almoço especial para os funcionários da unidade.

Inaugurado em 1984 pelo então governador João Durval Carneiro, atualmente, possui 300 leitos, sendo 24 de UTI adulto, 16 leitos na sala vermelha, 12 leitos de Unidade de Cuidados Semi-Intensivos Neonatal e 5 leitos de UTI Neonatal. O HGCA oferece aos seus usuários exames especializados como: raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, tomografia, mamografia, endoscopias, exames laboratoriais, entre outras especialidades.

O hospital possui convênio com o Ministério da Educação (MEC) e é autorizado para funcionamento de residência médica, cirúrgica e clínica ginecológica. É também campo de aprendizagem e estágios para estudantes de curso das mais diversas faculdades, campo de estágio para os cursos técnicos na área de enfermagem e radiologia, não só de Feira de Santana, como também dos municípios circunvizinhos conveniados com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e a instituição.

