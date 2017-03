“Matraga”, adaptação de Guimarães Rosa, hoje no Teatro do Amélio Amorim em Feira

O Festival de Teatro do Interior da Bahia em Feira de Santana, reapresenta hoje os espetáculos ‘A Cidade da Rua Direita” e “Matraga, do grupo Conto em Cena que será apresentado às 20 horas desta quinta-feira no Centro de Cultura Amélio Amorim.

Em parceria com o Prêmio Braskem de Teatro, a iniciativa tem como proposta reconhecer e fomentar a produção teatral em municípios do interior baiano. Dentre as 12 montagens que participaram da programação do Festival, as cinco melhores serão indicadas ao Prêmio Braskem de Teatro, onde disputarão na categoria Espetáculo do Interior.

“Matraga” é uma adaptação teatral da obra A hora e a vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa,que relata a saga de um homem – o maior valentão e temido do lugar – em busca de sua redenção.

Nos dias 17 e 18 de março, às 15h, sobe ao palco o espetáculo “Raul, Lia e o Livro da Capa Azul”, uma produção do núcleo de montagem CazAzul, de Vitória da Conquista, com autoria e direção de Adriana Amorim.Tem como tema o universo da literatura e a importância da leitura para as crianças.

Às 20h, será a vez do espetáculo “Entre a Cruz, a Espada e a Estrada”, do Grupo Caçuá de Teatro, de Vitória da Conquista. Trata-se de um solo do ator Marcelo Benigno, encenando um contador de histórias do Sertão que relembra um cordel sobre o sonho de um artista teatral catingueiro, que resiste aos mais variados problemas e situações para consolidar sua arte.

Os ingressos para os espetáculos custam R$4,00 (inteira) e R$2,00 (Meia).