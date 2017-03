Chacina do Cabula em debate sobre federalização pedida por Janot

Acontece no dia 20, às 9 horas, na Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia Rua Pedro Lessa, Canela em Salvador, a audiência pública que vai discutir a transferência do processo sobre a Chacina do Cabula da justiça baiana para a Justiça Federal.

A transferência, “em qualquer fase do processo”, foi pedida pelo Procurador Geral Rodrigo Janot, para acompanhar o caso de repercussão internacional, conhecido como “Chacina do Cabula”. A ação está tramitando no STJ.

A Defensoria Pública do Estado, familiares das Vítimas, Reaja Organização Política e outras organizações de Direitos Humanos pretendem discutir os detalhes dessa federalização que é inédita na Bahia e está entre os 3 casos que chegaram a esse nível de debate no Brasil.

Desde 2015 , a Ação Penal tratando do Caso Cabula quando morreram 12 jovens da Vila Moises, por uma ação de Policias das Rondas Especiais (Rondesp) da PM-BA tem repercussão e debate nos meios jurídicos baianos e grande repercussão da impressa nacional.