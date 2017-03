Matita Perê vai lançar Reino dos Encourados em Feira de Santana

Um tributo a Feira de Santana e à cultura nordestina inspirado na obra do artista feirense Giberval Melo (1939-2006). É assim o Reino dos Encourados, primeiro álbum oficial do grupo Matita Perê, que tem apoio da Tribuna Feirense e lançamento previsto para o final deste mês.

O Reino dos Encourados faz referência aos ritmos de grande apreço do nordestino e também a Feira de Santana, cidade apelidada de Portal do Sertão e antigamente conhecida como Santana dos Olhos d’Água, por conta das lagoas que abasteciam tropeiros e boiadas nas jornadas entre o Recôncavo e o Sertão.

O Matita Perê é formado pelos músicos e compositores Borega (também chargista), Luciano Aguiar e Rafael Galeffi. O Reino dos Encourados já nasce premiado. A faixa Baião Bachiado, de Borega, foi vencedora do Festival da Educadora FM 2016, como Melhor Música Instrumental.

O disco nasceu de um desafio lançado pelo diretor do jornal Tribuna Feirense, o médico César Oliveira, que queria apoiar um registro fonográfico de composições de Giberval, pai de Borega.

Adaptando ao estilo do Matita, o trabalho incorporou o olhar de Giberval sobre as temáticas do vaqueiro e da existência humana na aridez do sertão. Estão no álbum as toadas Andarilho e Carro de Boi e a guarânia de sotaque nordestino Velho Sertanejo.

Há ainda um pequeno trecho de Andarilho na voz de Giberval Melo, resgatado de uma gravação caseira em que o autor é acompanhado ao violão pelo irmão Marcelo Melo (1949-1984).

O também feirense Borega interpreta quase todas as melodias do pai. A exceção é o samba-canção Desejos, que recebeu a voz mais grave de Rafael Galeffi, e o xote Timidez, no qual Borega divide os vocais com o irmão Luizinho Melo, vocalista da banda Geração Nômade.

Borega, que ainda assina os arranjos e a direção do trabalho, é autor também de Decisão, parceria com o poeta Roberval Pereyr, e de Rosiana, em parceria com o matita Luciano Aguiar. Essa última, que evoca o universo de Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas, recebeu nova versão no Reino dos Encourados. Havia sido gravada no disco demo Matita Perê, de 2001, bastante executado em rádio e com ótima repercussão.

O xote Licor de Jenipapo, de Luciano Aguiar, também ganhou uma participação especial. A cantora Priscila Magalhães interpreta a canção ao lado do autor, que também assina e canta Passarinho, completando o álbum.

Texto e foto Tribuna Feirense