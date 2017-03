Sistema de abastecimento inaugurado em Santo Estêvão beneficia dois distritos de Feira

O novo sistema integrado de abastecimento de água inaugurado pelo governador Rui Costa, na sexta-feira (17), vai beneficiar , além de Santo Estêvão, Anguera, Ipecaetá e Serra Preta, dois distritos rurais de Feira de Santana: Bonfim de Feira e Jaguara.

Com a implantação, mais de 116 mil baianos da zona rural desses municípios passaram a ter acesso à água tratada.

A água é captada no Lago da Barragem de Pedra do Cavalo. O sistema conta com quatro estações elevatórias, uma adutora de água bruta e outra de água tratada, uma estação de tratamento de água e outra de lodo, dois reservatórios e uma rede de distribuição de quase 15 quilômetros, alcançando 1.345 novas ligações domiciliares.

A capacidade de vazão do sistema dobra, com a ampliação de 120 mil para 240 mil litros por segundo

O investimento é de R$ 28,4 milhões, sendo R$ 25,5 milhões financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 2,8 milhões investidos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

fonte: Secom/Ba