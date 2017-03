Candidaturas de ‘históricos’ à Presidência do PT tentam entusiasmar militantes em Feira

O PT de Feira também faz um esforço para reanimar o partido e dois petistas históricos e fundadores, Gerinaldo Costa e Ivanide Santa Bárbara, disputam a Presidência local numa tentativa de entusiasmar uma militância cada vez mais reduzida, desanimada e ‘profissionalizada’ como todos os demais partidos tradicionais da política nacional.

No último final de semana o grupo do engenheiro Gerinaldo Costa lançou a chapa encabeçada por ele, que tem o apoio do deputado Zé Neto. O apoio parlamentar a Ivannide Santa Bárbara é do vereador Alberto Nery.

Ambos – Gerinaldo e Ivannide – já foram candidatos a cargos eletivos mas nunca obtiveram sucesso.