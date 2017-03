Feira de Santana está cheia de abacaxi, a fruta

Parece que toda a produção de Itaberaba foi despejada no Centro de Abastecimento de Feira de Santana e redistribuída pelas ruas e avenidas de toda a metrópole, do centro e dos bairros.

Abacaxi nos carros-de-mão subindo a Olímpio Vital, circulando pelas ruas do centro e dos bairros, nas barracas de frutas de cada beco e esquina seja do popular bairro da Jussara (onde reina a guerra do tráfico de drogas ) seja na Santa Mõnica onde a classe média se se diverte em botequins nos fins de semana.

A Bahia está entre os cinco maiores produtores brasileiros de abacaxi. O município de Itaberaba (160km de Feira de Santana) é o maior produtor, pódio que alcançou depois da decaída da produção no município de Coração de Maria, a 40km de Feira. (leia mais sobre abacaxi, clique aqui)