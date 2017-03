Ronaldo reage ao desgaste do desperdício com vídeo no túnel e plantio na Gabriela

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), reagiu de maneira indireta nesse fim de semana ao desgaste que seu governo sofre principalmente na área ambiental com a proporção que tomou o caso do desperdício provocado pela drenagem das águas da obra do BRT que estão sendo jogadas periodicamente em uma avenida central da cidade.

Primeiro o Prefeito de Feira gravou um vídeo quase dentro do túnel da avenida João Durval, justificando e elogiando as obras do BRT (veja vídeo clique aqui.)

Ontem, domingo, o Prefeito se deixou fotografar plantando árvores em antiga fonte de água no bairro da Gabriela e postou no facebook:

“Na manhã deste domingo participei da plantação de árvores – foram 20 mudas inicialmente – para a preservação da nascente da Fonte dos Milagres, no bairro Gabriela, junto com moradores”.