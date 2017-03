Seminário sobre mobilidade traz a Feira secretário de Transportes de Campinas

O prefeito José Ronaldo (DEM) falando sobre o tema “Feira de Santana: cidade de possibilidades” abre nesta terça-feira, às 9h, no Teatro da CDL, o ‘Seminário de Mobilidade Urbana Sustentável, da World Business Council for Sustainable Development

Técnicos e especialistas em mobilidade urbana, considerados referências neste tema no Brasil e no mundo, participam, nesta terça-feira, 21, do Seminário de Mobilidade Urbana Sustentável da World Business Council for Sustainable Development (WBCSD – Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, na sigla em Inglês).

O evento, resultado de parceria entre a Pirelli e a Prefeitura Municipal, será realizado das 9h às 13h, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Após o Prefeito de Feira falará o dirigente da Pirelli, Filippo Bettini, sobre “Uma visão de mobilidade urbana.

O representante da WBCSD, Stephan Herbst, explicará a metodologia do SMP 2.0 (Sustainable Mobility Project), projeto que engloba grandes empresas multinacionais, dentro do cluster de mobilidade.

Em seguida o secretário de Transportes de Campinas-SP, Carlos Barreiro, apresentará o “Case Campinas: cidade em transformação”.

O segundo bloco do evento será iniciado com a palestra do sócio-fundador do TC Urbes, Ricardo Corrêa, sobre o tema “Cidades para pessoas e mobilidade urbana”. O professor da Escola Politécnica da UFBA, Juan Moreno, abordará sobre: “Mobilidade Sustentável, Redes de Transporte e Políticas Integradas”.

O seminário também terá espaço para apresentações de soluções de transporte e tecnologia para mobilidade sustentável. A representante da Renault, Silvia Barcik, mostrará o car-sharing e veículo elétrico individual. O tema “Chegou a hora da mobilidade elétrica no Brasil” será abordado por Adalberto Maluf.

A executiva da Siemens, Márcia Sakamoto, fará uma apresentação sobre: “Mobilidade e smart cities: conectividade e software urbano”.

Às 12h será iniciada uma roda de conversa com os palestrantes e em seguida o encerramento. Às 13h será realizada uma entrevista coletiva, com participação dos palestrantes e organizadores.

foto: Carlos Bassam/PMC de Campinas