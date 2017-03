Obras do SESC deixam por último a restauração do Palácio do Menor em Feira

O entorno do prédio onde funcionou antigamente a Santa Casa de Misericórdia, Palácio do Menor e outras instituições como a Polícia Militar, já está ocupado por novas construções que vão compor o Centro Cultural e Restaurante do Sesc em Feira de Santana.

O antigo prédio, construído com recursos imperiais no século 19, é um dos mais antigos da cidade, deverá ser restaurado na fase final da obra que começou há cerca de dois anos.

O restaurante servirá 2.000 refeições por dia aos comerciários a um custo subsidiado, e terá também um teatro com capacidade para 292 lugares.