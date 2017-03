Prefeito sugere que indústrias do CIS se aproximem mais da comunidade de Feira

Ao abrir oficialmente um seminário sobre mobilidade urbana promovido pela indústria Pirelli, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) não perdeu a oportunidade de estimular outras indústrias instaladas no Centro Industrial do Subaé a contribuirem mais espontaneamente com a comunidade.

“Este evento deve servir de exemplo“, disse o Prefeito, para uma platéia representativa de diversos segmentos da sociedade, no Teatro do Centro de Diretores Lojista de Feira de Santana. (CDL).

A sugestão do Prefeito dirigida às indústrias de Feira vem ao encontro de um sentimento generalizado em muitos segmentos na cidade sobre a falta de compromisso social e cultural da maioria das grandes empresas instaladas no CIS. As exceções existem mas a fala do Prefeito denota de que até o Poder Público tem dificuldades de entendimento com o setor.

Sobre o seminário o prefeito considerou como ‘um presente’ da Pirelli ao Município que vai se desdobrar na confecção de um Plano de Mobilidade Urbana “sem custo nenhum para a Prefeitura”, destacou.

Os principais palestrantes foram os executivos da Pirelli e da World Business Council for Sustainable Development, a organização responsável pela concepção de mobilidade sustentável a ser aplicada no trabalho.

