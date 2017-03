Prefeitura de Feira não faz concurso e anuncia contratação de professores pelo Reda

Em plena crise com a APLB e enfrentando uma greve liderada pela entidade, a Prefeitura de Feira de Santana anunciou que vai contratar professores através do processo de seleção simplificada sob o Regime de Direito Administrativo (Reda), no mesmo dia em que era votado no Congresso a liberação total da terceirização.

A Prefeitura criou uma Comissão Especial cujo objetivo é organizar os procedimentos para a realização da seleção.

A secretária de Educação, Jayana Ribeiro, disse que a admissão objetiva dar continuidade à implementação do processo gradativo de reserva de carga horária dos professores da Rede Municipal de Ensino, iniciado no ano passado.

A portaria que cria a Comissão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.