Ela parecia procurar a morte, não era apenas parar o trânsito.

Depois que liberou o ônibus, cujo motorista esperou com paciência, ela parou um táxi….o motorista desceu calmamente e com a ajuda de outras pessoas igualmente tranquilas, a colocaram no passeio. Existe gente pacífica e solidária ainda…!

Dizem que ela se chama Elisângela. É visível ‘portadora de distúrbios mentais’ , tem família que reside na extensão do Feira 4′ e teria uma triste história ‘de exploração, abandono e violência praticada pelos próprios pais.’

Não é incomum vê-la no Centro de Abastecimento ou aí perto do Abrigo O Predileto, numa das mais movimentadas passagens de veículos e pedestres do Centro de Feira de Santana, entre ‘a Marechal’ e o Calçadão da Sales Barbosa.

Elisângela precisa de ajuda.

veja vídeo clique aqui