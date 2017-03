Sebrae em Feira mostra como funciona o ‘Radar’ e lança ‘Sexta de Oportunidades’

Nesta sexta-feira, dia 24, das 9h às 12h, o Sebrae detalha à imprensa de Feira de Santana uma nova ferramenta para identificar oportunidades de negócios locais. A solução Radar Sebrae, lançada este mês em todo o Estado, é gratuita e traz informações estratégicas para os que estão iniciando no mundo empresarial. O encontro será realizado na sede da instituição, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1225, Centro.

Na ocasião, também será feito o lançamento do programa Sexta de Oportunidades. Com início em abril, potenciais empreendedores poderão participar de encontros gratuitos, toda sexta-feira, com oficinas que duram duas horas cada, para elaboração de planos de negócios e orientações diversas.

O encontro também irá oportunizar o contato com dados sobre o empreendedorismo em Feira de Santana, como identificação dos setores mais promissores; principais negócios por atividade econômica; visão geral da região; mapa de oportunidades e concorrência; indicadores de desempenho de perfis de negócios e informações socioeconômicas do perfil dos clientes de cada segmento.

Estarão presentes no evento a coordenadora do Radar na Bahia, Marta Cardoso, e representantes de diversas entidades de Feira de Santana, como: Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana (CDL); Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana (ACEFS); Instituto Euvaldo Lodi (IEL); Prefeitura de Feira de Santana; Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Sindicato dos Comerciários; Serviço Social da Indústria (SESI); bem como outras entidades do programa Feira Empreende.

fonte:Agência Sebrae de Notícias Bahia