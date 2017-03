APLB desocupou o CEAF e vereadores intermedeiam diálogo com o Governo de Feira

Uma reunião nesta tarde, às 16 horas, vai ser o reinício do diálogo entre os professores municipais em greve e o Governo de Feira de Santana. Hoje pela manhã eles desocuparam o prédio da CEAF, onde funciona a Secretaria da Fazenda de Feira.

O encontro não será com o prefeito da cidade, José Ronaldo (DEM), como exigia o movimento paredista. Ele vai acontecer com a secretária de Educação, Jayanna Ribeiro, o da Fazenda, Elói Expedito e os vereadores que intermediaram a negociação com os professores ocupados, o líder do governo José Carneiro, Eremita Mota e o petista Alberto Nery

A paralisação reivindica um Plano de Carreira, segundo a APLB defasado em mais de 10 anos, o enquadramento de professores concursados além de outras pautas. Os professores dormiram no prédio. (foto)