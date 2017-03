“Tabuleiro da Maria”, livro da jornalista Madalena de Jesus lançado hoje no Cuca

“Crônicas são sobre fatos do cotidiano, mas estas falam sobre a alma humana” . Esta é a definição do livro Tabuleiro da Maria, para o jornalista e escritor Marcondes Araújo que aceitou a irrecusável tarefa de selecionar 50 textos tecidos com o talento de quem possui histórias no olhar. O título reúne narrativas sobre pessoas e situações que integram o cotidiano de Feira de Santana e da própria vida da autora, a jornalista Madalena de Jesus.

A diversidade de temas é o ponto alto da publicação, que prende a atenção pela escrita fácil e precisa. O lançamento acontece hoje a partir das 18h30, no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA).

O Tabuleiro da Maria traz histórias publicadas entre 2010 e 2017 no blog do mesmo nome, também assinado pela jornalista, professora graduada em Letras com Francês pela Universidade Estadual de Feira de Santana e pós-graduada em Docência em Ensino Superior pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), instituição onde também atua como assessora de comunicação.

Para a também jornalista Socorro Pitombo, a coletânea é trama de ternura, afeto e entusiasmo. “Ao se debruçar sobre essas páginas, os leitores poderão constatar que Tabuleiro da Maria tem muitos encantos, a começar pela narrativa leve e comunicativa da autora que, a partir de agora, passa a integrar o seleto grupo dos escritores”, registra a amiga de vida escolhida pela autora para assinar o prefácio do título.

Sobre a autora – Madalena de Jesus atua no jornalismo há quase quatro décadas. Ao longo da trajetória se tornou uma referência; são muitos prêmios (Troféu Imprensa de Feira de Santana, Troféu Jornalista Arnold Silva por quatro anos consecutivos e o Prêmio Juarez Bahia de Imprensa por duas vezes, dentre outros) e experiência em vários órgãos de imprensa em Feira de Santana e outras cidades da Bahia. Destaque para o Jornal Folha do Estado, como editora de política, Revista Panorama e Jornais Folha do Norte e Feira Hoje, este já extinto há alguns anos. É, também assessora de Comunicação da Câmara Municipal de Feira de Santana.