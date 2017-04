Marlede lidera manifestação que começou na porta da Prefeitura de Feira

O lançamento do livro de Madalena de Jesus foi uma noite de admirações, reencontros e encantamentos. O menino e o violeiro Cescé Amorim, os leitores e a escritora cercada de amigos e amigas de todas as gerações e concertos. Estava lá no Cuca uma Feira plural como a que ela e tanta gente conhece.

Hoje passei mais uma vez pela praça Dois de Julho e fotografei esta ‘obra prima’ do paisagismo sertanejo: um canteiro de plantas ressequidas que por milagre da natureza irão rebrotar com essas chuvas que começam a cair em Feira.

As palmeiras subnutridas dessa mesma pracinha, coitadas, talvez não cresçam mais como deviam…e as velhas algarobas, ‘descuidadas de vossa beleza’, talvez não suportem os ventos das chuvas de abril que certamente virão…

Quando alcancei a praça da Bandeira os sindicalistas já estavam defronte ao Paço Maria Quitéria, liderados por Marlede Oliveira.

A presidenta da APLB, o Sindicato dos Professores, é hoje a figura que mais incomoda a imagem do Governo de José Ronaldo. Marlede, com a entidade, tem estado à frente dos principais movimentos populares que questionam a gestão pública.