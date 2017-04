Grupo de teatro do Rio Grande do Norte abre Mostra de Artes do Sesc em Feira

O Serviço Social do Comércio (Sesc) abre hoje no Teatro Margarida Ribeiro a sétima edição da “Mostra Sesc de Artes Aldeia Olhos D’Água”, um evento que vai durar uma semana com apresentação de peças teatrais de grupos de todo o Brasil.

Neste sábado e no domingo, no Teatro Margarida Ribeiro, o Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte apresenta a peça Abrazo.

Abrazo é uma obra voltada para o público infanto-ju venil, que pode ser assistido por crianças e adultos de todas as idades. Num lugar em que não é permitido abraçar, personagens atravessam um quadrado contando histórias de encontros, despedidas, opressão, exílio e, porque não, de afeto e liberdade. O espetáculo feito sem a palavra oral, conta com uma trilha sonora especialmente composta para a cena e com o vídeo de animação para narrar essa aventura inspirada em “O Livro dos Abraços”, de Eduardo Galeano.

foto: divulgação/Pablo Pinheiro

Confira a programação no cartaz abaixo.