Ronaldo diz que Prefeitura também vai fazer uma policlínica em Feira

No início deste ano o Prefeito de Feira anunciou uma licitação para fazer a urbanização da Lagoa Salgada, uma ‘prima carnal‘ da Lagoa Grande que foi urbanizada pelo Governo do Estado.

Hoje o Prefeito repetiu a estratégia e, ao lado do Governador do Estado, anunciou a licitação para a construção de uma policlínica ‘nos moldes’ da que Rui Costa acabava de assinar a autorização para início das obras. (leia aqui).

“Nossa administração investe 27,5% do orçamento em Saúde Pública, porque a saúde é um investimento muito caro, mas necessário para a ampliação da oferta do serviço à nossa população. Em breve estaremos dando início a construção de uma policlínica com os mesmos serviços que serão oferecidos na Policlínica Regional, cujo modelo pude conhecer no Sul da Alemanha”, disse.

Ronaldo também participou com Rui Costa da inauguração da sede nova da Procuradoria Geral do Estado em Feira, na avenida presidente Dutra.

foto: ACM/Secom FSA