Domingo o PT de Feira escolhe Gerinaldo, Jaime Cruz ou Ivanide para Presidente

O ex-presidente do PT de Feira, engenheiro Jaime Cruz também é candidato a presidente do partido. Ele foi o último a se inscrever e vai concorrer com Gerinaldo Costa e Ivanide Santa Bárbara. A eleição acontece neste domingo, dia 9, no Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães.

Primeiro houve uma tentativa de união e a formação de uma chapa única mas as dissidências e correntes políticas do Partido dos Trabalhadores em Feira de Santana não se acomodaram e o partido tem hoje esses três nomes encabeçando chapas para eleição do Diretório municipal.

Todos os três candidatos à presidência do PT de Feira são militantes históricos e fundadores do partido.

Gerinaldo Costa já foi candidato a vereador, senador e a vice-prefeito pela legenda; Jaime Cruz é um engenheiro militante de esquerda desde a juventude, já presidiu o PT em outras ocasiões mas nunca foi candidato a cargo eletivo; Ivanide Santa Bárbara é militante e ativista do movimento negro, já foi candidata a vereadora.