Prefeitura de Feira recomeça obra do shopping no Centro de Abastecimento

Uma empresa de análise de solo começou hoje a fazer perfurações na área do Centro de Abastecimento de Feira para a construção de um shopping do grupo mineiro Uai.

A empresa é a mesma que iniciou esse trabalho no ano passado mas foi impedida pelos comerciantes da área de artesanato que será ‘engolida’ pelo projeto do shopping mineiro.

Dessa vez o trabalho está sendo feito em outra área e não a do artesanato: entre os galpões de carne e farinha, mas a análise servirá para o objetivo pois está no mesmo nível do aterro sobre o qual foi construído a ‘parte alta’ do Centro.

O projeto do shopping Uai é concebido para ocupar a área lateral voltada para a avenida Olímpio Vital.

No local já foi instalada uma passarela de pedestres que vai ligar diretamente o shopping Uai ao Terminal Central de Transportes.

O shopping é o incio do desmonte físico deste equipamento público construído há 40 anos.

O ‘plano’ do urbanismo público em Feira é deslocar todo o Centro, inclusive a Ceasa,para outro local mais distante do centro da cidade.

A construção do shopping Uai usa o argumento urbano de desafogar uma artéria da cidade ocupada pelo comércio informal – o Calçadão da Sales Barbosa.