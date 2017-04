CPI do Centro de Convenções: Geilson quer também o de Feira no ‘olho do furacão’

O deputado estadual oposicionista Carlos Geilson (PSDB) promete colocar a obra parada do Centro de Convenções de Feira de Santana no ‘olho do furacão’ da Comissão Especial de Inquérito (CPI) instalada na Assembleia Legislativa do Estado para apurar a manutenção, pelos últimos 12 anos, do Centro de Convenções de Salvador que recentemente teve parte do prédio desabado.

O Centro de Convenções de Feira, iniciado e paralisado no final do governo Paulo Souto, em 2005, continua como ‘obra parada’ até hoje. A construção fica próxima ao shopping Boulevard e é um dos maiores ‘abacaxis’ que o Governo de Jaques Wagner herdou e não soube ‘descascar’. O projeto usado para o Centro de Convenções de Feira se mostrou cheio de erros e impropriedades até hoje não solucionadas. Há impasses também em relação ao terreno.

“Vamos tentar nesta CPI colocar o Centro de Convenções de Feira de Santana ‘no olho do furacão’, disse o deputado em resposta a um twitter de Jânio Rêgo sobre o assunto.