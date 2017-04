PT de Feira faz eleição com 502 votantes e segundo turno vai ser no dia 30

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Feira de Santana realizou neste domingo o primeiro turno para eleger o novo Diretório Municipal do partido. Três chapas concorreram.

A chapa encabeçada por Ivannide Santa Bárbara foi a mais votada e obteve 219 votos, contra 212 de Gerinaldo Costa e 65 de Jaime Cruz. Três votos brancos e três nulos. Ao todo foram 502 eleitores. Haviam mais de 1.500 petistas aptos ao voto, ou seja, compareceu menos da metade.

Um segundo turno está marcado para acontecer no próximo dia 30. A eleição se realizou no Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Ivannide e Gerinaldo vão disputar no segundo turno.