Alisson D`Souza vence o 15º Vozes da Terra com homenagem a Dominguinhos

Com a música “Toca Dominguinhos”, em homenagem a um dos principais forrozeiros nordestinos, o cantor e compositor Alisson D`Souza encantou público e jurados do 15º Festival Metropolitano de Música Vozes da Terra, em Feira de Santana, e garantiu o primeiro lugar no concurso. A grande final, com apresentação dos 12 melhores deste ano, aconteceu na noite desse sábado, 08, na Praça Padre Ovídio.

O prêmio, no valor de R$ 7 mil, foi entregue pelo diretor de Atividades Culturais da Fundação Egberto Costa, Luiz Augusto de Oliveira. Alisson destacou a importância do Festival para o incentivo aos artistas locais. “Concorri com grandes participantes, estivemos acompanhados por grandes músicos instrumentistas, e todos estão de parabéns por esse lindo evento”.

Sobre a música, que é de sua autoria, ele ressalta que a inspiração vem da genialidade do homenageado. “Sempre ouvi Dominguinhos, e ele é, sem dúvidas, minha grande referência, e após a sua morte senti a necessidade de escrever uma música em sua homenagem. E busquei fazer no Festival o que ele fazia a cada show: tocar com a alma”, declarou.

PREMIAÇÃO – A música “A montanha interior”, do cantor e compositor Solidade Lima, ficou em segundo lugar, resultando na premiação de R$ 5 mil. Já a terceira colocação ficou com a cantora e compositora Juliana Greyce, que apresentou a música “Chega”, que traz em sua letra um forte protesto contra a violência praticada contra as mulheres. Juliana também levou o prêmio de Melhor Intérprete Feminino, sendo premiada com dois cheques de R$ 3 mil e R$ 1.500,00 respectivamente.

O cantor Daniel Mota, que apresentou a música “Livre”, de sua autoria, foi escolhido o melhor intérprete masculino, sendo premiado com R$ 1.500,00.

Após a apresentação dos finalistas, a animação ficou por conta da banda Chicana, que trouxe o clima de Micareta para a Praça Padre Ovídio, que recebeu um bom público.

foto e texto: SecomFsa