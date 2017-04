Roda de Poesia & Cantoria marcada para dia 22 no Museu de Arte Contemporânea de Feira

O Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana é um espaço muito bom.

O MAC foi uma ideia genial de Juraci Dórea, no governo do vice-prefeito eleito José Raimundo que assumiu por causa da ideia ( hoje considerada não muito genial) de João Durval se candidatar ao governo da Bahia.

Tem muitas salas e duas áreas descobertas. Uma nos fundos, dava para ver o pátio do Colégio Municipal mas o Governo construiu uma quadra coberta que tirou a visão e a ventilação. A outra fica na lateral limitando-se com o prédio do Fluminense de Feira.

Aquela área, incluindo Colégio, Ginásio, Fluminense, etc, tudo foi área pública onde funcionou o Campo do Gado de Feira durante um tempo.

Não tem na Feira lugar melhor pra uma roda assim.