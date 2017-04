Essa saiu no blog BahiaNaPolítica, de Jair Onofre:

“O vereador Zé Filé (Pros), apesar de gostar das músicas do cantor Roberto Carlos, quer saber quanto o Governo Municipal vai ganhar com a realização do show que ocorrerá dia 26 de maio em Feira de Santana, no Estádio Joia da Princesa.

Zé Filé se refere ao aluguel do espaço e o Imposto Sobre Serviço (ISS) da venda de ingressos, com preços que variam entre R$ 100,00 e R$ 380,00.”