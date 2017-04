E o Touro do Sertão continua ‘freguês’ do Bahia…3 x 0 no Joia da Princesa

Certa estava a TV Bahia que encerrou o jornal do Meio Dia ontem com um torcedor do ‘Bahêa’, em Salvador, lembrando ao repórter: ah, você não sabia não é? o Flu de Feira é freguês, freguesão do Bahêa…! Bahêa minha p….porreta!”

O Fluminense de Feira de Santana, o Touro do Sertão, perdeu ontem para o Bahia de 3×0, no estádio Joia da Princesa, de Feira de Santana.

“O Bahia não precisou criar muito no primeiro tempo para marcar os seus gols. Seguro na marcação e efetivo na frente, o Tricolor de Salvador soube aproveitar as oportunidades que teve para sair com ótima vantagem para o intervalo. Aos 32 minutos, Hernane marcou após jogada de Allione. Quatro minutos depois, Renê Junior pegou sobra de dentro da área e marcou o seu. O Fluminense de Feira sentiu os gols e pouco conseguiu fazer para parar a equipe treinada por Guto Ferreira, que ainda fez mais um, desta vez com seu maestro Régis, em chutaço de fora da área aos 44 minutos” (Globo Esporte)