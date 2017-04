‘Lava Jato vai pegar o Poder Judiciário num segundo momento’, diz Eliana Calmon

“A Lava Jato pegará o Poder Judiciário num segundo momento. O Judiciário está sendo preservado, como estratégia para não enfraquecer a investigação.” A previsão é da baiana Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, ex-corregedora nacional de Justiça, e candidata ao Senado pelo PSB na última eleição. “Muita coisa virá à tona”, diz.

A entrevista foi concedida ao jornal Folha de São Paulo e publicada na íntegra na edição de ontem (domingo).

A Lava Jato poderá alcançar membros do Poder Judiciário?

No meu entendimento, a Lava Jato tomou uma posição política. É minha opinião pessoal. Ou seja, pegou o Executivo, o Legislativo e o poder econômico, preservando o Judiciário, para não enfraquecer esse Poder. Entendo que a Lava Jato pegará o Judiciário, mas só numa fase posterior, porque muita coisa virá à tona. Inclusive, essa falta tem levado a muita corrupção mesmo. Tem muita coisa no meio do caminho. Mas por uma questão estratégica, vão deixar para depois.

