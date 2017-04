Dionorina e Victor Santos lançam hoje no CDL de Feira o Método Academia de Violão

Uma nova opção destinada ao aprendizado ou ampliação de conhecimento. Nesta quarta-feira (19), às 19 horas, no foyer da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), acontece coquetel de lançamento do novo método “Academia de Violão”.

O projeto foi desenvolvido pelos músicos e professores Antonio Evaldo Barboza Machado, o músico e reggae man Dionorina, e Carlson Victor da Conceição Santos.

“A Academia de Violão é o método onde nós usamos três linguagens no aprendizado do violão popular: solfejo, que é a linguagem universal, acordes, ritmos e tablatura ou cifra, tudo de uma forma mais simples e direta”, explica Dionorina.

Nos últimos métodos que pesquisou, Dionorina observa que não encontrou nada em termos de linguagem, nem ferramentas contendo novas tecnologias. Ao reencontrar-se com o conterrâneo músico e professor de violão Victor Santos, que retornou ao Brasil 30 anos depois de morar na França, estabeleceram parceria para preencher essa lacuna.

A aquisição do método e a matrícula para o novo curso podem ser efetivadas no 4º andar, sala 419, do edifício Mandacaru, localizado na rua Conselheiro Franco, 200, no centro de Feira de Santana.