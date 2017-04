Micareta de Feira este ano vai ser em maio, sem cordas e focada na ‘pipoca’: festa do povo

Saulo, Pablo, Edson Gomes, Psirico, Timbalada, Cheiro de Amor, Armandinho, Dodô e Osmar serão atrações contratadas pela Prefeitura de Feira de Santana e que se apresentarão na Micareta, que acontece entre os dias 18 e 21 de maio.

Axé music, arrocha, reggae, samba-reggae, pagode, frevos e marchinhas, mais atrações para a garotada. São ritmos para todos os gostos. Será uma Micareta sem cordas e focado o folião pipoca, ou seja, da rua.Neste ano, praticamente todas os cantores e bandas serão contratados pela Prefeitura, que também se encarrega pela parte de infraestrutura do evento.

Em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 20, no Paço Municipal Maria Quitéria, o prefeito José Ronaldo de Carvalho, acompanhado pelo secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges, apresentou as atrações e mostrou alguns detalhes sobre a festa deste ano.

Disse que, incialmente, devido a problemas financeiros, pensou-se na suspensão da Micareta neste ano. Levou-se em consideração a sua realização o peso e sua história, bem como a sua importância para os feirenses. “Mesmo com todos os problemas na economia do país, a festa está mantida”.

José Ronaldo salientou que, com algumas exceções, todas as grandes atrações do Carnaval de Salvador se apresentarão para os foliões feirenses e visitantes. “E alguns deles, como a Timbalada e Harmonia estrearão para os foliões pipoca. Contratamos dentro das nossas possibilidades financeiras”.

Ele disse ainda que se voltou para contratar atrações que antes se apresentavam nos blocos e que tem grande apelo popular. “Pela interação com os foliões, nomes como a Timbalada e Harmonia não poderia ficar distante do Circuito Maneca Ferreira”.

O prefeito também disse entender o posicionamento dos donos dos grandes blocos, que neste ano, temendo prejuízos financeiros, decidiram não participar da festa. Mas alegaram que as vendas dos abadás estavam aquém da verificada no ano passado.

No domingo, a criançada terá duas atrações específicas para elas. A cantora e apresentadora Carla Perez vai se apresentar na Micareta de Feira de Santana pela primeira vez, e o cantor Tio Paulinho, de grande sucesso no Carnaval de Salvador, também animará este público.

José Ronaldo ainda anunciou que uma produtora ficará responsável pela contratação das atrações locais. Para tanto, a Prefeitura fará uma licitação que vai definir o nome da empresa. Ela também disse que a expectativa é que neste ano a festa seja encerrada por volta de 1h da manhã da segunda-feira, 22.

Edson Borges disse que a organização da festa acatou a sugestão da Associação dos Barraqueiros e vai substituir 140 barracas que vendiam bebidas por kit com isopor, que reduzem os seus custos operacionais, bem como podem aumentar suas vendas.

Lembro que a redução do valor pela ocupação do solo, neste caso, caiu de R$ 350, no ano passado, para R$ 100.

Estiveram presentes os secretários de Comunicação Social, Valdomiro Silva, de Transporte e Trânsito, Pedro Boaventura, e o vereador João Bililiu.

ATRAÇÕES:

QUINTA-FEIRA

Tayrone

É o Tchan

Chicabana

Duas Medidas

SEXTA-FEIRA

Saulo

Harmonia do Samba

Amanda Santiago

Robyssão

Jammil

SÁBADO

Pablo

Psirico

Aline Rosa

Edson Gomes

Banda Eva

DOMINGO

Carla Perez

Tio Paulinho

Timbalada

A La Vontê

Armandinho

Leo Santana

Cheiro de Amor

fonte:SecomFSa