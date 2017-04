Secretário-geral da ONU cobra de Prefeitos do Brasil agenda de desenvolvimento sustável

Em mensagem enviada aos prefeitos brasileiros, o secretário-geral da ONU, António Guterres, cobrou engajamento dos municípios na agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O plano prevê 17 metas locais para o enfrentamento da pobreza e das mudanças climáticas.

O vídeo gravado por Guterres será exibido na terça-feira (25), em Brasília, durante a abertura oficial da quarta edição do EMDS (Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável), organizado pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos).

O encontro será comandado pelo presidente da FNP, o ex-prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda (PSB), e acontecerá de segunda (24) a sexta-feira (28).

O presidente Michel Temer e alguns de seus ministros são esperados no evento, que contará com oficinas em parceria com o governo federal para orientar prefeitos e gestores municipais no âmbito de execução orçamentária, por exemplo.

Segundo o secretário-geral da ONU, “a construção de cidades inclusivas e sustentáveis é um dos maiores desafios do século”.

“O futuro do planeta é responsabilidade de cada um de nós. Não podemos deixar que as futuras gerações sofram pelo que deixamos de fazer hoje”, afirma Guterres no vídeo enviado aos prefeitos.

fonte: Folha de São Paulo