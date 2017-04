Ronaldo e Zanoni reinauguram escola em Feira que homenageia ‘Padre Jessé’

A Escola Municipal Monsenhor Jessé Torres Cunha foi reinaugurada, no bairro do Aviário, Feira de Santana, em solenidade presidida pelo prefeito José Ronaldo , com as presenças do vice-prefeito Colbert Martins, o arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, secretários municipais, lideranças políticas e comunitárias.

Monsenhor Jessé, ou ‘Padre Jessé’ como foi conhecido até a morte em 2005, foi coadjutor de diversos vigários-gerais que passaram pela Catedral de Senhora Sant’Anna em Feira.

Na praça da Matriz era o protetor das prostitutas e excluídos que vivem ainda, como em quase todas as grandes cidades, em torno do núcleo original do povoamento.

Na casa onde morou, atualmente funciona um bazar, coordenado por freiras, para acolhimento de roupas usadas para doação aos carentes.

Inaugurada por José Ronaldo em 20 de fevereiro de 2006, com a presença do então governador Paulo Souto, a escola no Aviário foi ampliada, passando a sua capacidade de cinco para nove salas de aula, das quais, sete são destinadas ao Ensino Fundamental e duas à Educação Infantil.

Além das novas salas de aula, a escola ganhou também novos espaços como área administrativa completa com diretoria, secretaria e sala de professores, uma quadra poliesportiva, refeitório, cozinha, depósito, área de serviço, sala de recursos, biblioteca, sanitários, parque infantil e um quiosque para recreação.

fotos: decoração da procissão de Corpus Crhisti em Feira de Santana com a figura do padre Jessé (Arquivo Blog da Feira) e solenidade de reinauguração (SecomFsa)