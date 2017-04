Poeta Olliver Brasil também faz ‘performance de protesto’ no pedestal do Vaqueiro em Feira

Olliver Brasil é filho de poeta, tem fortes raízes nordestinas, e além de artista diversificado é um inquieto produtor e ativista cultural.

Este não é o primeiro protesto artístico feito neste local, depois que a escultura do Vaqueiro caiu destruída pelo tempo e foi levada pela Prefeitura.

O artista Márcio Punk foi o primeiro a subir no pedestal e fazer as vezes da figura do Vaqueiro, um dos símbolos mais fortes da região de Feira.

Recentemente foi colocado no local um simulacro de Vaqueiro, com chapéu de palha, calça jeans e acessórios vestindo um manequim de loja. Aos poucos foi sendo destruído e finalmente desapareceu do local.

A escultura original foi colocada ali pelo Governo do Estado, quando foi construída a avenida Olímpio Vital, continuidade da Getúlio Vargas no sentido oeste, há cerca de 20 anos atrás.

A escultura nunca foi muito admirada. Além de ter sido colocada às pressas, pelo Governo de ACM, num período eleitoral, a obra em si não despertava a curiosidade nem de populares nem de críticos de arte.

Mas estava ali e incorporou-se ao cotidiano daquele cruzamento de ruas.

E o responsável agora pelo pedestal vazio não é mais o Governo do Estado, mas a Prefeitura de Feira. Os artistas estão fazendo sua parte, lembrando e fazendo arte.