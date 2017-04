Moradores do Quilombo Lucas da Feira vão a Ronaldo e Prefeitura começa a atuar no local

Moradores da ocupação “Quilombo de Lucas da Feira’ foram recebidos pelo prefeito José Ronaldo (DEM) no Paço Municipal, no último dia 17, pela manhã, e à tarde representantes de diversas Secretarias visitaram a comunidade para encaminhar acordos assumidos com o Prefeito.

A comunidade Quilombo Lucas da Feira é a ocupação na área onde existia a antiga fábrica da Alimba, defronte ao campus da Universidade Estadual de Feira de Santana.

Acordamos com as secretarias de Desenvolvimento Social, de Serviços Públicos, de Educação e a coordenação do Bolsa Família, que já a partir da próxima semana terão início obras de qualificação de ruas, limpeza de áreas e da lagoa, e aterramento dos poços abertos da antiga fábrica. Também ficou acertado o início da coleta de lixo em dias alternados da semana, a colocação de um ponto de ônibus na frente da comunidade e a resolução da situação das famílias que tiveram problemas com o Bolsa Família” informa a página que a comunidade mantém no Facebook.

– Avançamos também na garantia da estrutura para o funcionamento da Escola Comunitária Joquielson Batista, no período diurno para as crianças e no turno da noite para jovens e adultos, e iniciaremos um projeto de geração de renda e trabalho cooperativo