Prefeitura de Feira incluiu esculturas da praça do Tropeiro no ‘pacote-de-obras’

Em dezembro do ano passado o Blog da Feira publicou uma nota com estas fotos que mostram parte da situação em que se encontram as esculturas da Praça do Tropeiro, em Feira de Santana.

São duas grandes esculturas em ferro e cimento, representando o homem e o animal das tropas carregadas de mercadorias que foram responsáveis pela formação do núcleo comercial mais importante do interior da Bahia.

A praça foi construída com a implantação do Centro de Abastecimento, há cerca de 40 anos.

No último pacote-de-obras anunciado pelo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) está incluída a restauração das esculturas.