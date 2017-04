Dias 4 e 5 de maio acontece em Feira o 6º ‘Festival de Filarmônicas Princesa do Sertão’

O Festival de Filarmônicas Princesa do Sertão, promovido pela Fundação Senhor dos Passos, através do Núcleo de Preservação da Memória Feirense, será realizado em maio, na quinta-feira, 4, e na sexta-feira, 5. O evento chega a sua sexta edição.

As filarmônicas participantes se apresentarão nos dois dias do evento, às 19h30, no Palacete Fróes da Motta, sem disputa de concurso e premiação, como nas edições anteriores.

Já está confirmada a participação da Sociedade Filarmônica 25 de Março, sob a regência do maestro Tony Neves e com a participação de alunos da Escola de Música Estevão Moura.

“O festival busca resgatar a cultura das filarmônicas da cidade”, afirma o presidente da Filarmônica 25 de Março, Carlos Brito, que também é secretário municipal de Planejamento.

Roteiro – Na noite de abertura, o lançamento pela Fundação Senhor dos Passos do “Roteiro Cultural do Patrimônio Histórico de Feira de Santana”, com indicação dos bens tombados ou não pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac).

O mapa forma um quadrilátero pelo centro da cidade e tem pontos de referência, como o Shopping Popular Feiraguai, Praça Carlos Bahia, Praça Padre Ovídio, Praça Monsenhor Renato Galvão, Monumento ao Caminhoneiro, Praça João Pedreira, Praça da Bandeira, Centro de Abastecimento, Praça 2 de Julho e Praça Dom Pedro II (a do Nordestino).

A peça gráfica vai servir como um roteiro para o turismo de Feira de Santana. Estará disponível em pontos de atração. A ação conta com apoio da Prefeitura de Feira de Santana.

Foto: Letícia Sampaio. Escola de Música Maestro Estevam Moura, de Feira de Santana, Ba.