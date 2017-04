Vereador João Bililiu denuncia ‘abuso de poder’ em apreensões de motos em Feira

Em pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador João Bililiu (PPS) questionou o valor das taxas cobrado pelo Governo do Estado, após as abordagens para averiguação de documentação dos condutores de motos e ciclomotores, em Feira de Santana.

Em um caso específico de abordagem, a pessoa teve que pagar, segundo o vereador, R$ 801,00 pelos dez dias em que sua moto ficou apreendida no pátio do Detran.Deste valor, R$ 306, 00 foi a taxa do guincho e R$ 495,00 foi o valor total das dez diárias.

Até o os parafusos que prendem as placas nos veículos custam 0,10 centavos nas lojas e são repassados por R$ 1,00 pelo Governo do Estado para o cidadão, disse o vereador que está exercendo o primeiro mandato e faz parte da bancada do Governo de José Ronaldo (DEM) na Câmara de Vereadores.

“É inadmissível que se cobre valores tão exorbitantes, de pessoas humildes que passam o dia todo na luta por sua sobrevivência”, protestou.

Outra reclamação do vereador foi em relação a alguns policiais que usam a truculência e abusam do poder de polícia nas abordagens.

“Vou solicitar uma reunião com o comandante da Polícia Militar e o superintendente da SMT, para tentar minimizar esses danos sofridos por essa população carente que trabalha muito para pagar sua condução, sobreviver e sustentar sua família”.