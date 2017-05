Ângelo sugere que Governo e Prefeitura de Feira construam uma creche na Lagoa Grande

Uma sugestão do deputado Ângelo Almeida (PSB), que assumiu recentemente o mandato, aponta no sentido de solucionar impasses existentes entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Feira de Santana em relação, principalmente à manutenção, da Lagoa Grande.

Almeida propõe a instalação de uma creche às margens da Lagoa, em terreno que será doado pelo Governo do Estado para que a Prefeitura construa o prédio. Mais de mil crianças de bairros vizinhos, entre zero e nove anos, podem ser beneficiadas com uma creche e escola de ensino fundamental, argumentou o deputado, em indicação que fez na Assembleia Legislativa da Bahia.

Essa parceria – não é o deputado que diz – se efetivada obriga as partes a acordar também sobre a manutenção do equipamento que é um dos mais importantes da cidade e não pode se deteriorar por causa de desavenças políticas.

“Um importante projeto de requalificação está sendo concluído na Lagoa Grande, tornando o espaço uma das áreas mais importantes para prática de esportes, lazer e preservação da cidade. No mesmo local, existem áreas remanescentes que podem ser utilizadas para beneficiarem as comunidades no entorno da Lagoa”, é o que explica o deputado Angelo Almeida.

De acordo com o parlamentar a necessidade de uma creche no local foi identificada após reuniões com conselheiros tutelares e agentes de saúde.

“Essa é uma forma de facilitar o acesso à educação infantil para as crianças do Caseb, Parque Getúlio Vargas e Rocinha, já que não existe uma única creche nessa região”, afirmou. Angelo disse ainda que espera contar com a sensibilidade do gestor municipal de Feira de Santana para realização da obra.