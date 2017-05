Prefeitura de Feira encaminha moradores do Quilombo Lucas da Feira para ‘Bolsa Família’

O Governo Municipal volta a intensificar ações visando ganhos na qualidade de vida dos moradores do quilombo Lucas da Feira, instalado em área da antiga fábrica Alimba, às margens da BR-116 Norte, próxima do campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

As intervenções foram iniciadas a partir de ações efetivas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), com encaminhamento de algumas famílias para acesso aos benefícios sociais.

As ações são resultados de encontro entre os moradores e o prefeito José Ronaldo de Carvalho, ocorrida no dia 17 de abril. Em seguida, as secretarias de Desenvolvimento Social, de Serviços Públicos e de Educação visitaram o quilombo visando definir ações prioritárias emergenciais.

O secretário da Sedeso, Ildes Ferreira, ressalta que as ações no quilombo já foram iniciadas. “Estamos desenvolvendo trabalho de assistência social com encaminhamento para benefícios do Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada) para deficientes e idosos”, informou.