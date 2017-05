PT de Feira com Ivannide vai ‘retomar os movimentos sociais’, diz vereador Nery

A significativa adesão dos trabalhadores de Feira de Santana à Greve Geral do último dia 28/04 não foi o único assunto abordado pelo vereador Alberto Nery na sessão desta terça-feira (02) da Câmara Municipal. O edil usou a tribuna também para celebrar a vitória da companheira Ivannide Santa Bárbara que venceu o Processo de Eleição Direta do partido e é a nova presidente da sigla no município.

“Estamos muito felizes com o resultado do processo. A nossa candidata – e agora presidente- é uma mulher, negra, guerreira que ajudou até aqui a construir esse partido e que temos a convicção de que deixará o partido no caminho da moralidade, da ética, no caminho de retomar os movimentos sociais do nosso município e na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras”, comemorou.

Alguns vereadores parabenizaram o petista, a exemplo de Isaías de Diogo e José Carneiro. O líder do governo municipal destacou a força política de Nery, diante inclusive do líder do governo na Assembleia, o deputado Zé Neto.

Após ser parabenizado, Nery fez questão de ressaltar que essa não foi uma vitória apenas dele. “Um conjunto de esforços de um grupo de diversas lideranças ajudaram a construir essa vitória. Vamos juntos unificar o partido no qual, felizmente, temos uma respeitabilidade”, ponderou.

Ainda durante o seu pronunciamento Nery parabenizou o movimento da Greve Geral e lamentou a postura do Governo Temer.

“O governo golpista teve a audácia de dizer que a Greve Geral foi um fracasso. Isso é não reconhecer os reclames e as manifestações do povo que não concorda com as reformas que estão sendo impostas ao trabalhador. Não é à tôa que esse governo ilegítimo registra os piores índices de popularidade”, lamentou.