Vote agora no Rei Momo e Rainha da Micareta de Feira de Santana

Vote aqui (clique aqui) na Rainha e Rei Momo da Micareta de Feira de Santana deste ano.

O site para a votação está no ar, desde as primeiras horas desta terça-feira, 2. Na quinta-feira, 5, a votação será encerrada

A votação é simples: o internauta vai escolher os seus candidatos preferidos por meio de uma galeria de fotografias. O sistema vai aceitar apenas uma votação por máquina. O programa vai impedir que um mesmo IP (que identifica o computador) seja usado para mais de um voto.

O concurso vai ser realizado na manhã do dia 7, domingo, no Teatro Ângela Oliveira, do Centro de Cultura Maestro Miro.