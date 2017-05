O movimento cultural O Beco é Nosso inova mais uma vez e ocupa a sede da tradicional Filarmônica Vitória, no centro de Feira de Santana, e realiza um Baile Pré Micareta, nesta sexta feira, 5. A concepção do projeto é do artista Márcio Punk.

No prédio da Filarmônnica, um dos mais antigos e conservados da cidade, acontecem sempre nos finais de semana as ‘Serestas da Vitória”.