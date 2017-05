Terráreos de Irê Coutinho chamam atenção no MAP de Feira; cactos e suculentas

Feitos com cactos e plantas suculentas, terra vegetal e pequenas miniaturas, os terrários da artesã Irê Coutinho estão expostos no Mercado de Arte Popular até o dia 13, no estande do Feira Produtiva. Os pequenos jardins em vasos de vidros estão sendo comercializados a preços que variam de R$ 18 a R$ 130.

Há seis meses, Irê Coutinho vem se dedicando aos terrários como uma alternativa de renda extra. E tem conquistado uma boa freguesia. “Comecei vendendo para os amigos e a família. Agora, já comercializo em feiras, exposições e também pelas redes sociais”.

Os terrários são uma boa dica de decoração. Principalmente, para quem tem pouco tempo para cuidar de plantas. Como explica Irê, eles exigem pouca manutenção.

“Os vasos fechados não precisam molhar com frequência e os abertos basta molhar uma vez por semana”.

De acordo com a artesã, em menos de trinta minutos ela consegue deixar pronto um mini jardim. “Escolho as miniaturas que darão vida aos terrários e, a partir daí, começo a montar o cenário”, diz.

Com a proximidade do Dia das Mães, Irê Coutinho diz que os terrários são uma boa opção de presente.

“Estaremos expondo no Mercado de Arte até o dia 13, neste que é um espaço de grande visibilidade para o nosso trabalho”, pontua.

texto e fotos: Secom/Washington Nery