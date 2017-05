Feira espera hÃ¡ dois anos a restauraÃ§Ã£o do painel de LÃªnio Braga na RodoviÃ¡ria

Em 2015 o poeta Franklin Maxado se indignou com a situação do painel de Lênio Braga na Estação Rodoviária de Feira de Santana e publicou, em rede social, um protesto e advertência sobre aquela obra de arte que está se deteriorando e com ‘fraturas expostas’.

Poucos dias depois a jornalista Juliana Vital deu eco aos protestos de Franklin e publicou uma longa reportagem no site e jornal impresso ‘Tibuna Feirense’ sobre a situação em que se encontrava o painel.

As vozes de apoio na comunidade foram ouvidas e a empresa Sinart, responsável pelo Terminal, ‘passou a bola’ para o Instituto do Patrimônio Artístico da Bahia que chegou a enviar ‘duas historiadores’ para avaliarem o caso ‘in loco’.

Mas ficou nisso apenas e o painel continua se deteriorando cada vez mais.

Feira espera há dois anos a restauração prometida. Do jeito que são essas coisas por aqui, vai esperar mais 20….