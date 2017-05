Professores da rede municipal em Feira mantÃªm decisÃ£o sobre reposiÃ§Ã£o de aulas

Os professores da Rede Municipal em Feira de Santana decidiram, em assembleia sexta-feira,5, aguardar até o próximo dia 25 a resposta às demandas feitas à Prefeitura após a a greve da categoria.Após essa data uma nova assembleia será marcada. Enquanto isso não haverá reposição de aulas.

Na assembleia foram discutidos o corte nos salários dos trabalhadores em educação, a reposição das aulas, a reserva da carga horária, e o Enquadramento de professores.

A assembleia contou com a a presença do assessor jurídico da APLB, Maximiliano Ataíde, que explanou sobre o requerimento junto ao Ministério Público Estadual para a negociação do calendário letivo em Feira de Santana, e a intermediação no Ministério Federal do Trabalho sobre a devolução do que foi retirado dos salários.

A categoria decidiu na Assembleia os próximos passos na luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores em educação, que irão aguardar até o próximo dia 25 deste, em relação ao Enquadramento dos professores que solicitaram, após a data, será marcada e amplamente divulgada uma nova Assembleia da categoria.