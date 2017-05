APLB acusa Governo de Feira de perseguir professora que participou da greve

“O Governo Municipal de Feira de Santana persegue professora e faz corte nos salários dos trabalhadores em educação“, afirma a nota pública da APLB/Feira divulgada após atitudes da Secretaria de Educação em relação à uma professora da rede pública.

Leia abaixo a nota na íntegra:

“O Governo Municipal de Feira de Santana evidencia sua perseguição aos trabalhadores em educação do município, após o fim da Greve da categoria que lutou pela garantia dos seus direitos, perseguindo a professora Jussara Pinho da Rede Municipal, com condutas e práticas arbitrárias, retirando a professora da Escola onde ensina.

A professora Jussara participou de todo o processo da Greve da categoria deste ano, desde a Ocupação do Ceaf, as manifestações e as rodadas de negociação com o Governo.

A Aplb Feira buscará os meios legais a fim de garantir a justiça e os direitos da professora. Além disso, o Governo Municipal fez cortes, sem nenhum critério, nos salários dos trabalhadores em educação da rede.

A Aplb fez um requerimento junto ao Ministério Público Estadual para a negociação do calendário letivo em Feira de Santana, a entidade também entrou com uma liminar na Vara da Fazenda Pública e solicitou a intermediação no Ministério Federal do Trabalho sobre a devolução do que foi retirado dos salários.

A Aplb Feira, reitera sua luta contra a perseguição do Governo Municipal, e pela garantia dos direitos de todos os trabalhadores em educação.”