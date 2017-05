Lídice da Mata leva ao Senado temas da reunião de Governadores em Salvador

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) participou nesta quinta-feira (11), do Encontro de Governadores do Nordeste, em Salvador, e disse que levará os temas abordados na região para discussão no Senado.

A parlamentar baiana, juntamente com os colegas Otto Alencar e Roberto Muniz, vai articular já para a próxima semana uma audiência com os governadores nordestinos no Senado, em Brasília. A ideia é debater temas como as dívidas dos estados, a validação de financiamentos, Segurança Pública e o Pacto Federativo.

Lídice da Mata também defende que o Governo Federal cumpra a legislação no que tange ao alongamento da dívida dos Estados com o BNDES. “Outra coisa é o direito dos Estados obterem empréstimos com instituições financeiras internacionais. A não autorização do governo federal tem caráter de perseguição”, disse.

Previdência- Durante o encontro de governadores, também foi decida a criação de um grupo de trabalho com representantes de todos os estados da região para alinharem conjuntamente a formação do plano.

Os estados devem utilizar a estrutura em vigor na Bahia, o que vai reduzir o custo e o tempo para a implantação, regionalizando a previdência no Nordeste. A criação do grupo de trabalho surgiu a partir do convite do governador Rui Costa para que os gestores dos demais estados aderissem ao PrevBahia. O governador baiano propôs, inclusive, a mudança do nome do fundo para PrevNordeste, sugerindo o compartilhamento da gestão do fundo previdenciário entre todos os estados.

“Isso, uma vez concretizado, trará mais benefícios aos servidores porque teremos um montante maior. E, portanto, a rentabilidade das aposentadorias ou do fundo dos servidores será maior à medida que ganha-se mais poder de negociação com as instituições financeiras”, explicou Rui.

Segurança- Os governadores também abordaram o tema e defenderam que a União participe efetivamente das discussões e citaram o exemplo do sistema carcerário, que sobrecarrega os estados.

Além do governador Rui Costa e da senadora Lídice da Mata, participaram do encontro os governadores Ricardo Coutinho (PB), Wellington Dias (PI), Camilo Santana (CE), Renan Calheiros Filho (AL), Robinson Farias (RN), Flávio Dino (MA), alem dos vices da Bahia, João Leão e de Sergipe , Livaldo Chagas, além do senador Roberto Muniz (PP)