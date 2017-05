II Lavagem do Beco da Energia em Feira de Santana é neste sábado

Em um ambiente de alegria, artes e homenagens a segunda lavagem do Beco da Energia homenageia o artista feirense, Adelson Brito, e traz grandes atrações das diversas linguagens artísticas para fazer a festa no próximo sábado, 13, a partir das 13h.

No palco se apresentarão: o grupo afro Pomba de Malê, a banda de reggae The Charlie Roots, o grupo Unidos pelo Samba, o grupo Roça Sound e a participação especial do grupo de samba de roda Quixabeira da Matinha. De acordo com o idealizador e coordenador do evento, o multiartista, Márcio Punk, além da boa música, o alto astral de sempre no Beco da Energia.

O público vai poder conferir uma exposição com as artes do homenageado, Adelson Brito, através dos manequins, roupas, acessórios, bastões e demais peças que trazem a memória deste artista de grande importância na cultura feirense e que neste ano de 2017, lamentavelmente, se foi, acometido por uma pneumonia, deixando um grande legado e uma lacuna nas manifestações culturais de Feira de Santana.

A 2ª lavagem do Beco da Energia é um evento tradicional de Feira de Santana por rememorar e revitalizar a lavagem do Beco do Mocó, que anunciara a chegada da Micareta de Feira. Este evento tem a realização do Coletivo o Beco é Nosso, com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer e da Secretaria de Comunicação Social.

texto:Secom/Fsa